Частные клиники 14 регионов России добровольно отказались от абортов

Об этом заявил представитель РПЦ иерей Федор Лукьянов

Фото: Максим Платонов

В России растет число коммерческих медицинских учреждений, добровольно отказавшихся от лицензии на проведение абортов. По данным патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства, на сегодняшний день таких клиник насчитывается уже 752 — они расположены в 14 регионах страны. Об этом сообщил председатель комиссии иерей Фёдор Лукьянов в беседе с ТАСС.

Среди регионов, где частные клиники уже отказались от проведения абортов, — Вологодская, Курская, Курганская, Липецкая, Магаданская и Тверская области, а также республики Адыгея, Бурятия, Ингушетия, Карачаево‑Черкесия, Крым, Мордовия, Тува и Чукотский автономный округ.

Инициатива, поддержанная властями всех 89 субъектов РФ, исходит от Святейшего патриарха. Как подчеркнул собеседник агентства, частные клиники принимают решение об отказе от проведения абортов добровольно — при содействии руководства епархий и региональных губернаторов. При этом работа по привлечению коммерческих медучреждений к инициативе ведется еще более чем в 40 субъектах Российской Федерации.

Ранее РПЦ выявила нарушения в сфере проведения абортов в частных клиниках в большинстве регионов России.

Наталья Жирнова