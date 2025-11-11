Татарстан оказался в топ-10 регионов по нехватке кадров в строительстве

Фото: Артем Дергунов

Татарстан оказался в топ-10 регионов по количеству вакансий в сфере строительства, проектирования и недвижимости в России. Об этом сообщила руководитель исследовательского центра сервиса SuperJob Наталья Голованова в беседе с РИА «Недвижимость».

Лидерами по нехватке кадров являются Москва, Санкт-Петербург и Московская область. Далее в рейтинге регионов с наибольшим числом открытых вакансий следуют Краснодарский край, Свердловская область, Башкортостан, Татарстан, Новосибирская область и Красноярский край. Замыкают первую десятку Тюменская и Ростовская области, занявшие одинаковую позицию.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Данные другой платформы по подбору персонала — HeadHunter — свидетельствуют о выравнивании баланса на рынке труда в строительном секторе. Сейчас на одну вакансию в сфере строительства и недвижимости претендуют 5,2 соискателя. Этот показатель заметно вырос по сравнению с предыдущими периодами: в октябре 2023 года на одну вакансию приходилось 2,9 резюме, а в октябре 2024 года — 3,2.

По словам Натальи Головановой, в 2025 году наблюдается снижение спроса на персонал в строительной отрасли. При этом количество резюме растет, несмотря на рекордно низкий уровень безработицы в стране. Эксперт поясняет, что большинство размещаемых анкет принадлежит трудоустроенным россиянам, которые стремятся найти работу с более выгодными условиями — в первую очередь с повышенной заработной платой.

Напомним, что ранее власти Казани призвали горожан сигнализировать о нарушениях условий труда. Подробнее об этом — в материале «Реального времени».

Наталья Жирнова