Апелляция после экстрадиции: суд Татарстана оценит законность заочного ареста казанского «велокиллера»

На третьи сутки после избрания заочно меры пресечения Рафиса Султанова вернули из Таджикистана в Казань

Фото: Артем Дергунов

Впервые в истории Верховного суда Татарстана апелляцию на заочный арест фигуранта будут рассматривать уже после его задержания. Речь о бывшем сотруднике МЧС Рафисе Султанове, который, по версии СК, 14 октября совершил нападение на Ирину Шевыреву в Казани, 16-го был заочно арестован и объявлен в международный розыск, оперативно найден в Таджикистане и уже 19-го водворен в камеру казанского СИЗО.

С тех пор прошло уже три недели, а решение Советского райсуда Казани о заочном аресте Султанова так и не вступило в силу. По данным «Реального времени», его обжаловала адвокат по назначению Юлия Володягина, которая защищала права «велокиллера» в первой инстанции в его отсутствие.

Как отмечает один из источников «Реального времени», сам Рафис Султанов также намерен участвовать в сегодняшнем заседании — в формате видеосвязи.

Первые признательные показания по делу о покушении на жену казанского бизнесмена Султанов начал давать еще за границей. После экстрадиции на допросе в Следкоме по Татарстану он также подтвердил свое участие в слежке за женщиной и нападении на нее, а при проверке показаний на месте преступления — близ гимназии №94 по улице Восстания — показал и рассказал, как наносил удары. Причем на этих следственных действиях его интересы представляла другой адвокат по назначению Юлия Никулина.

Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

Напомним, в результате нападения Ирина Шевырева получила множество колото-резанных ран в области шеи и груди, но в результате активного сопротивления, а также оперативной и квалифицированной медпомощи осталась жива. В больнице она провела две недели, а уже 1 ноября пришла в Верховный суд Татарстана и заявила о несогласии с версией следствия о том, что ее свекор Станислав Шевырев может иметь отношение к заказу этого преступления. Тем не менее апелляционная инстанция не нашла оснований для его освобождения.

Шевырев и его сын Иван — супруг пострадавшей — стали фигурантами этого дела. В суде оба представлялись заместителями директора компании «Волга-Автодор» — подрядчика контрактов на дорожные стройки в 35 млрд рублей. При этом защитники подчеркивали, Шевырев-старший — является важным звеном фирмы, отвечающим за выполнение госзаказов.

Шевырева-младшего также задерживали по этому делу, однако в итоге освободили в статусе подозреваемого. За решеткой же, помимо его отца и уже сознавшегося в нападении Рафиса Султанова, находятся начальник службы безопасности «Волга-Автодор» Андрей Черкасин и один из неофициальных работников этой компании Бурихон Хамидов. Его брат, уроженец Таджикистана, арестован заочно. А начальник смены охраны «Волга-Автодор» Булат Галлямов помещен под домашний арест и государственную защиту. Ранее в судах засветили его показания о том, что он получал задания на слежку за Шевыревой от непосредственного начальника — Черкасина, а тот — от шефа компании. По данным источников «Реального времени», «шефами» в «Волга-Автодоре» персонал называл Станислава и Ивана Шевыревых.

P.S.: Верховный суд РТ оставил Султанова в СИЗО, в перерыве заседания в разговоре с «Реальным временем» он признал вину и выразил сожаления.