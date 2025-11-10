Анталья фиксирует рост российского турпотока на 12,3%

Турецкий курортный город посетили 583 тыс. человек из России

Фото: Реальное время

По данным Ассоциации туроператоров России (АТОР), в октябре текущего года количество российских туристов, посетивших Анталью, увеличилось на 12,3% и достигло 583 тыс. человек. Россия заняла второе место среди стран-поставщиков туристов в регион.

Лидером по числу визитов стала Германия с показателем 639,5 тыс. туристов, показав рост на 7,8%. Замыкает тройку лидеров Великобритания, направившая в Анталью 182,2 тыс. путешественников, однако здесь зафиксирован небольшой спад — 3,7%. Общее количество туристов, посетивших курорты Антальи в октябре, составило 2,21 млн человек.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Отмечается, что средний чек тура с перелетом в Турцию в октябре составил 200 тыс. рублей, что на 0,6% превышает показатель прошлого года. При этом средняя продолжительность отдыха сократилась с восьми до семи дней.

Большинство российских туристов выбирали пятизвездочные отели, причем практически все бронирования включали систему «все включено». В октябре на Турцию приходилось 35,7% от общего объема продаж пакетных туров в России, при этом доля Антальи в бронированиях достигала 73%.

Напомним, что рекордная сумма, потраченная на отдых во время длинных выходных, превысила 600 тысяч рублей. Об этом «Реальному времени» сообщили в OneTwoTrip.



Наталья Жирнова