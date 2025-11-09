Исследование: самый дорогой отдых на ноябрьские праздники обошелся в 600 тысяч рублей

В стоимость были включены только завтраки для компании из шести человек

Фото: Динар Фатыхов

Рекордная сумма, потраченная на отдых во время длинных выходных, превысила 600 тысяч рублей. Об этому «Реальному времени» сообщили в OneTwoTrip.



Лидером по стоимости зарубежных поездок стала компания из шести человек, которая провела один день праздничных выходных в пятизвездочной гостинице Абу-Даби (ОАЭ). За это проживание они заплатили 633,6 тыс. рублей, при этом в стоимость были включены только завтраки.

На втором месте оказался трехдневный мини-отпуск в Белеке (Турция). Семья из трех человек (один ребенок) отдохнула в пятизвездочном отеле по системе «Все включено», что обошлось им в 222,2 тыс. рублей.

Тройку самых дорогих зарубежных бронирований замыкает проживание в городе Лимоне-суль-Гарда в Италии. Двое путешественников провели там три дня в пятизвездочной гостинице с завтраками за 143,9 тыс. рублей.

Среди российских направлений самым дорогим оказался Адлер. Четыре путешественника, включая одного ребенка, заплатили 244,3 тыс. рублей за три дня в пятизвездочном спа-отеле. В эту сумму также были включены только завтраки.

Далее следует Санкт-Петербург, где двое туристов провели два дня в пятизвездочном отеле, заплатив 142, 2 тыс. рублей. При этом питание в стоимость не входило.

На третьем месте по дороговизне внутри страны оказались мини-каникулы в селе Завидово Тверской области. Двое гостей провели три дня в пятизвездочном отеле с завтраками за 132,3 тыс. рублей.

Ранее Казань оказалась в числе городов с самыми высокими тратами на отдых в преддверии ноябрьских праздников. Столица Татарстана заняла второе место по среднему чеку за бронирование услуг баз отдыха.

Рената Валеева