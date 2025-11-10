Защитник УНИКСа оценил предстоящий матч против «Самары»

Игра состоится завтра в Казани в 19:00

Роман Илюк, защитник баскетбольного клуба УНИКС, поделился ожиданиями от предстоящего домашнего матча против команды «Самара». Игра состоится завтра в Казани в 19:00.

По словам спортсмена, в стане казанского клуба царит боевая атмосфера, и команда серьезно готовится к предстоящей встрече.

— В нашей команде царит боевая атмосфера. Мы настраиваемся и готовимся к каждой игре, независимо от того, кто нам противостоит. «Самара» провела много хороших матчей, где исход решался в последние минуты. У них сильная команда. Все игроки готовы бороться до финальной сирены. Так что исход предстоящей встречи зависит только от нас, — заявил Илюк.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Ранее УНИКС успешно дебютировал в новом внутрисезонном турнире Winline Basket Cup против «Зенита». Матч завершился со счетом 72:91 в пользу Казани. Подробнее о матче — в материале «Реального времени».



Наталья Жирнова