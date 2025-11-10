Химпром России сохраняет устойчивость при небольшом снижении производства

Об этом заявил замглавы Минпромторга страны Михаил Юрин

Фото: Динар Фатыхов

Замминистра промышленности и торговли России Михаил Юрин представил оценку состояния химической промышленности России на выставке «Химия-2025». По его словам, несмотря на общую устойчивость отрасли, в 2025 году ожидается незначительное снижение производства в отдельных сегментах — на 1,5–2%.

Отраслевая структура химической промышленности России включает различные сегменты: от производства минеральных удобрений до лакокрасочной промышленности и резинотехнических изделий. Как отметил представитель Минпромторга, на производственные показатели оказывают влияние макроэкономическая обстановка и санкционные ограничения.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

При этом некоторые сегменты отрасли демонстрируют рост. Среди них — производство минеральных удобрений, синтетического каучука, химических волокон и нитей.

Минпромторг продолжает оказывать системную поддержку предприятиям отрасли. В текущем году планируется запуск около 20 новых производств с общим объёмом инвестиций порядка 60 млрд рублей. Все доступные меры поддержки активно используются предприятиями отрасли.

Наталья Жирнова