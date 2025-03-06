Бастрыкин поручил проверить законность выдачи жилищного сертификата семье мигрантов в Нижнекамске

Председатель Следкома России Александр Бастрыкин поручил провести проверку информации о возможных нарушениях при предоставлении жилищного сертификата семье с миграционной историей в Нижнекамске. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Данное поручение связано с общественным резонансом, вызванным сообщениями о предоставлении жилищного сертификата семье мигрантов в Нижнекамске.

— В СУ СК России по Республике Татарстан по данному факту организована процессуальная проверка, — говорится в официальном сообщении Следственного комитета РФ.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Бастрыкин поручил руководителю следственного управления СК России по Татарстану доложить о промежуточных результатах процессуальной проверки и принятом по итогам решении. Исполнение поручения и ход проверки взяты под контроль центральным аппаратом ведомства.



— Несмотря на то что местные жители, нуждающиеся в улучшении жилищных условий, годами ожидают своей очереди, принято решение в пользу семьи с миграционной историей, — сказано в сообщении Следкома по Татарстану.

Рената Валеева