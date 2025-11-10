«Нас это не расслабляет»: глава МВД Татарстана сообщил о результатах опроса и ревизии из Москвы

В День сотрудников органов внутренних дел генерал-майор Сатретдинов поздравил подчиненных и сам получил госнаграду

Сегодня в Казани и Москве прошли торжества в честь профессионального праздника сотрудников полиции и других подразделений органов внутренних дел. Выступая перед подчиненными, глава МВД по РТ Дамир Сатретдинов впервые прокомментировал результаты комиссионной проверки татарстанского министерства.

Генерал-майор Сатретдинов отметил, что Татарстан по праву считается одним из самых спокойных и стабильных регионов страны:

— Об этом говорят результаты последнего социологического исследования — 87% жителей республики положительно оценивают уровень общественной безопасности. Но нас это не успокаивает и не расслабляет...

По словам министра, прошедшая в Казани инспекторская проверка показала — руководящий и личный состав МВД Татарстана готов к решению стоящих перед нами задач. «В целом деятельность Министерства внутренних дел по республики оценена удовлетворительно», — сообщил Дамир Сатретдинов, отметив, что работать приходится при высоких нагрузках и в условиях некомплекта сотрудников.

В свой профессиональный праздник генерал-майор был удостоен госнаграды — за заслуги в поддержании законности и правопорядка, а также высокие личные показатели служебной деятельности. Указ о награждении Дамира Сатретдинова орденом Почета подписал президент страны.

Тем временем начальник центра информационных технологий, связи и защиты информации МВД республики Лирик Нигъмятзянов сегодня на церемонии в Казани получил медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, а замначальника Казанского линейного управления МВД России на транспорте — начальник полиции Тимур Мухаметшин был удостоен медали «100 лет образования ТАССР».

Раис Татарстана поблагодарил сотрудников министерства, включая работающих «на земле» и в новых регионах.

«Убежден, вы справитесь со всеми стоящими перед вами задачами, по каждому из этих направлений будете действовать эффективно и результативно, с честью служить закону, укрепляя авторитет службы. В свою очередь республика будет и далее оказывать необходимую поддержку ведомству, принимать меры для его технического и кадрового укрепления, создавая достойные условия для несения службы. Желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, благополучия и успехов!» — выступил в МВД республики Рустам Минниханов.

Также в министерстве сегодня чествовали ветеранов ведомства, а память погибших при решении боевых задач и выполнении служебного долга почтили минутой молчания.