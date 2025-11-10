Новости общества

Минздрав предложил учредить звание «Почетный донор Республики Татарстан»

16:28, 10.11.2025

Для получения звания нужно сдать кровь 80 и более раз или плазму 130 и более раз. Есть также еще два варианта

Фото: Максим Платонов

Кабмин Татарстана опубликовал постановление об учреждении почетного звания «Заслуженный донор Республики Татарстан». Сейчас документ проходит антикоррупционную экспертизу. Новая награда призвана отметить особый вклад доноров в развитие здравоохранения региона.

Звание будет присваиваться донорам, которые безвозмездно сдали кровь или ее компоненты в значительном объеме. Для получения награды необходимо соответствовать одному из критериев:

  • сдать цельную кровь 80 и более раз;
  • сдать плазму крови 130 и более раз;
  • либо сочетать сдачу цельной крови (50 и более раз) и плазмы (всего 120 раз);
  • либо при меньшем количестве донаций цельной крови (менее 50 раз) сдать плазму 150 и более раз.

Награждение будет осуществляться Минздравом республики по представлению Республиканского центра крови. Важно отметить, что повторное присвоение звания не предусмотрено.

Наталья Жирнова

