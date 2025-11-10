Минздрав предложил учредить звание «Почетный донор Республики Татарстан»
Для получения звания нужно сдать кровь 80 и более раз или плазму 130 и более раз. Есть также еще два варианта
Кабмин Татарстана опубликовал постановление об учреждении почетного звания «Заслуженный донор Республики Татарстан». Сейчас документ проходит антикоррупционную экспертизу. Новая награда призвана отметить особый вклад доноров в развитие здравоохранения региона.
Звание будет присваиваться донорам, которые безвозмездно сдали кровь или ее компоненты в значительном объеме. Для получения награды необходимо соответствовать одному из критериев:
- сдать цельную кровь 80 и более раз;
- сдать плазму крови 130 и более раз;
- либо сочетать сдачу цельной крови (50 и более раз) и плазмы (всего 120 раз);
- либо при меньшем количестве донаций цельной крови (менее 50 раз) сдать плазму 150 и более раз.
Награждение будет осуществляться Минздравом республики по представлению Республиканского центра крови. Важно отметить, что повторное присвоение звания не предусмотрено.
