Силы ПВО России за сутки сбили 124 украинских беспилотника

ВС России нанесли удары по пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 136 районах

Фото: Дарья Пинегина

Минобороны России сообщило, что за последние сутки силы ПВО России сбили 124 беспилотных летательных аппарата украинского производства, пишет РИА «Новости».

В официальном заявлении ведомства отмечается, что оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники, а также ракетные войска и артиллерия группировок Вооруженных сил России нанесли удары по пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 136 районах.

Кроме того, средства противовоздушной обороны успешно перехватили шесть реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, произведенных в США. Эти действия подчеркивают эффективность российской ПВО и стремление обеспечить безопасность в зоне конфликта.

Напомним, что за ночь над регионами России сбили 71 украинский беспилотник.



Анастасия Фартыгина