Силы ПВО России за сутки сбили 124 украинских беспилотника
ВС России нанесли удары по пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 136 районах
Минобороны России сообщило, что за последние сутки силы ПВО России сбили 124 беспилотных летательных аппарата украинского производства, пишет РИА «Новости».
В официальном заявлении ведомства отмечается, что оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники, а также ракетные войска и артиллерия группировок Вооруженных сил России нанесли удары по пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 136 районах.
Кроме того, средства противовоздушной обороны успешно перехватили шесть реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, произведенных в США. Эти действия подчеркивают эффективность российской ПВО и стремление обеспечить безопасность в зоне конфликта.
Напомним, что за ночь над регионами России сбили 71 украинский беспилотник.
