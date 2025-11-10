Новости общества

За ночь над регионами России сбили 71 украинский беспилотник

08:05, 10.11.2025

Наибольшее количество беспилотников было сбито над территорией Брянской области — 29 единиц

Фото: Татьяна Демина

Силы противовоздушной обороны (ПВО) России в течение прошедшей ночи уничтожили и перехватили 71 украинский БПЛА самолетного типа над регионами страны и акваторией Черного моря. Об этом сообщило Минобороны России.

  • Наибольшее количество беспилотников было сбито над территорией Брянской области — 29 единиц.

Распределение уничтоженных и перехваченных БПЛА по регионам выглядит следующим образом:

  • Брянская область: 29 БПЛА.
  • Курская область: 7 БПЛА.
  • Липецкая область: 5 БПЛА.
  • Смоленская область: 5 БПЛА.
  • Орловская область: 4 БПЛА.
  • Тверская область: 4 БПЛА.
  • Самарская область: 4 БПЛА.
  • Республика Крым: 3 БПЛА.
  • Калужская область: 1 БПЛА.
  • Ростовская область: 1 БПЛА.
  • Тульская область: 1 БПЛА.
  • Акватория Черного моря: 7 БПЛА.
Анастасия Фартыгина

