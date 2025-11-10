За ночь над регионами России сбили 71 украинский беспилотник
Наибольшее количество беспилотников было сбито над территорией Брянской области — 29 единиц
Силы противовоздушной обороны (ПВО) России в течение прошедшей ночи уничтожили и перехватили 71 украинский БПЛА самолетного типа над регионами страны и акваторией Черного моря. Об этом сообщило Минобороны России.
- Наибольшее количество беспилотников было сбито над территорией Брянской области — 29 единиц.
Распределение уничтоженных и перехваченных БПЛА по регионам выглядит следующим образом:
- Брянская область: 29 БПЛА.
- Курская область: 7 БПЛА.
- Липецкая область: 5 БПЛА.
- Смоленская область: 5 БПЛА.
- Орловская область: 4 БПЛА.
- Тверская область: 4 БПЛА.
- Самарская область: 4 БПЛА.
- Республика Крым: 3 БПЛА.
- Калужская область: 1 БПЛА.
- Ростовская область: 1 БПЛА.
- Тульская область: 1 БПЛА.
- Акватория Черного моря: 7 БПЛА.
