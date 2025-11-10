Нияз Хурамшин стал новым замминистра Минсельхозпрода Татарстана

С 2014 года он успешно руководил сельскохозяйственным кооперативом «Куюк» в Сабинском муниципальном районе, а затем возглавлял кооператив «Тулпар»

Сегодня в Минсельхозе Татарстана состоялась церемония назначения нового замминистра — Нияза Хурамшина. Он займет ключевую позицию в руководстве министерства, отвечая за развитие малого агробизнеса в республике, сообщили в пресс-службе министерства.

В его подчинение переходят важнейшие подразделения, формирующие комплексную систему поддержки малых форм хозяйствования. К ним относятся отдел развития малых форм хозяйствования, отдел развития сельскохозяйственной кооперации, а также ГБУ «Центр компетенций по развитию сельскохозяйственной кооперации в Республике Татарстан» и общий отдел министерства.

Нияз Хурамшин имеет богатый опыт работы в агропромышленном комплексе, он начал свою карьеру в отрасли в 2005 году. С 2014 года он успешно руководил сельскохозяйственным кооперативом «Куюк» в Сабинском муниципальном районе, а затем возглавлял кооператив «Тулпар».



Анастасия Фартыгина