Татарстан вошел в топ-5 регионов России по количеству бронирований

Средняя стоимость аренды квартиры в Татарстане достигла 4 900 рублей в сутки

Фото: Динар Фатыхов

По данным аналитиков «Авито Путешествий», Татарстан стал одним из лидеров внутреннего туризма в России в III квартале 2025 года, заняв четвертое место по количеству бронирований квартир для отдыха. Доля республики в общем объеме бронирований составила 6%, что позволило ей обойти такие традиционные курортные регионы, как Калининградская область. Средняя стоимость аренды квартиры в Татарстане достигла 4 900 рублей в сутки.

Высокая туристическая привлекательность региона, связанная с богатым историко-культурным наследием и развитой городской инфраструктурой, стимулирует и рост спроса на кадры в сфере гостеприимства.

Популярность Татарстана также распространяется и на сегмент загородного отдыха. По количеству бронирований загородных домов республика вошла в десятку лидеров, заняв 10-е место с долей в 2%. При этом средняя стоимость аренды коттеджа в регионе составила 9 800 рублей в сутки.

Одновременно с ростом туристического потока в республике растет и потребность в квалифицированных кадрах. По данным «Авито Работы», в сфере гостиничного бизнеса и туризма по всей России наиболее востребованными стали работники кухни (+90% к числу вакансий), су-шефы (+84%) и турагенты (+39%). Зарплатные предложения для этих специалистов демонстрируют один из самых высоких темпов роста, увеличившись за год на 67%, 84% и 39% соответственно.

Анастасия Фартыгина