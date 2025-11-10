Конкуренция на рынке труда России выросла до рекордных 7,3 пункта

В октябре 2025 года индекс HH, отражающий напряженность на рынке труда, составил 7,3 пункта, увеличившись на 14% по сравнению с сентябрем. Этот показатель указывает на высокий уровень конкуренции за рабочие места, так как значение выше 8 пунктов свидетельствует о значительном превышении числа соискателей над вакансиями, сообщили в «Эксперт РА».

Для сравнения, в июне 2024 года индекс находился на уровне 3,1 пункта, а в ноябре того же года — чуть более 4, что свидетельствовало о том, что количество вакансий значительно превышало число активных резюме.

Несмотря на рост индекса, официальная статистика по-прежнему фиксирует низкий уровень безработицы — в сентябре он составил всего 2,2%, по данным Росстата. Младший директор по суверенным и региональным рейтингам «Эксперт РА» Владислав Бухарский отмечает, что изменение тренда в динамике показателя может отражать замедление спроса в экономике.

— Последние месяцы предложение вакансий относительно стабильно, однако число активных резюме продолжает расти. Это может быть связано с тем, что работающие люди ищут альтернативные варианты заработка на фоне растущих зарплат и возможных недовольств текущими условиями труда, — комментирует ситуацию Бухарский.

Тем не менее в ряде отраслей по-прежнему наблюдается дефицит кадров. Например, в секторе розничной торговли соотношение между числом вакансий и числом резюме составляет 2,4 к 1, а в медицине и фармацевтике — 3,9 к 1. В то же время самый низкий спрос зафиксирован на специалистов в области стратегического консалтинга и инвестиций, где приходится почти 38 резюме на одно вакантное место.

Относительный баланс наблюдается в таких отраслях, как промышленное производство, автобизнес, туризм и добывающие отрасли.

