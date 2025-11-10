Задолженность застройщиков Татарстана увеличилась на 9,8 млрд рублей за месяц
В Татарстане продолжает расти задолженность застройщиков, использующих эскроу-счета для расчетов по договорам участия в долевом строительстве. По данным Банка России, к 1 октября 2025 года сумма долгов достигла порядка 255,9 млрд рублей, что на 9,8 млрд рублей, или на 4%, больше по сравнению с предыдущим месяцем, пишет РБК «Татарстан».
Татарстан занимает лидирующую позицию в ПФО по размеру задолженности застройщиков. В тройку регионов с наибольшими долгами также вошли Башкортостан с 142,5 млрд рублей и Пермский край с 89 млрд рублей. Наименьшая задолженность в ПФО зафиксирована у застройщиков Мордовии — всего 5,7 млрд рублей.
На Татарстан приходится 30% от общей суммы задолженности застройщиков в ПФО, которая на 1 октября составила порядка 846,6 млрд рублей. За месяц эта сумма увеличилась более чем на 25 млрд рублей.
Общая сумма действующих кредитных договоров застройщиков Татарстана на начало октября составила 694,8 млрд рублей, что на 4,5 млрд рублей больше по сравнению с сентябрем. При этом количество кредитных договоров в рамках проектного финансирования уменьшилось на пять и составило 534 — это также самый высокий показатель среди регионов ПФО.
В пятерку лидеров по количеству кредитных договоров вошли Нижегородская область (337), Пермский край (294), Башкортостан (255) и Пензенская область (163). Наименьшее количество кредитных договоров зафиксировано в Мордовии — всего 24.
Напомним, что свыше 1,3 млн кв. м индивидуального жилья в России сейчас строится с использованием защитных эскроу-счетов. Это значительно повышает безопасность сделок и эффективность возведения домов.
