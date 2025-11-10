Задолженность застройщиков Татарстана увеличилась на 9,8 млрд рублей за месяц

На Татарстан приходится 30% от общей суммы задолженности застройщиков в ПФО, которая на 1 октября составила порядка 846,6 млрд рублей

Фото: Артем Дергунов

В Татарстане продолжает расти задолженность застройщиков, использующих эскроу-счета для расчетов по договорам участия в долевом строительстве. По данным Банка России, к 1 октября 2025 года сумма долгов достигла порядка 255,9 млрд рублей, что на 9,8 млрд рублей, или на 4%, больше по сравнению с предыдущим месяцем, пишет РБК «Татарстан».

Татарстан занимает лидирующую позицию в ПФО по размеру задолженности застройщиков. В тройку регионов с наибольшими долгами также вошли Башкортостан с 142,5 млрд рублей и Пермский край с 89 млрд рублей. Наименьшая задолженность в ПФО зафиксирована у застройщиков Мордовии — всего 5,7 млрд рублей.

На Татарстан приходится 30% от общей суммы задолженности застройщиков в ПФО, которая на 1 октября составила порядка 846,6 млрд рублей. За месяц эта сумма увеличилась более чем на 25 млрд рублей.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Общая сумма действующих кредитных договоров застройщиков Татарстана на начало октября составила 694,8 млрд рублей, что на 4,5 млрд рублей больше по сравнению с сентябрем. При этом количество кредитных договоров в рамках проектного финансирования уменьшилось на пять и составило 534 — это также самый высокий показатель среди регионов ПФО.

В пятерку лидеров по количеству кредитных договоров вошли Нижегородская область (337), Пермский край (294), Башкортостан (255) и Пензенская область (163). Наименьшее количество кредитных договоров зафиксировано в Мордовии — всего 24.

Напомним, что свыше 1,3 млн кв. м индивидуального жилья в России сейчас строится с использованием защитных эскроу-счетов. Это значительно повышает безопасность сделок и эффективность возведения домов.



Анастасия Фартыгина