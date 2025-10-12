Более 1,3 млн кв. м частных домов в России строят через эскроу-счета

Средний срок строительства таких домов не превышает 7 месяцев

Фото: Артем Дергунов

Свыше 1,3 млн кв. м индивидуального жилья в России сейчас строится с использованием защитных эскроу-счетов. Это значительно повышает безопасность сделок и эффективность возведения домов, сообщил директор по развитию жилищной сферы ДОМ.РФ Евгений Квасенков на форуме архитекторов и девелоперов «Город. Человек. Будущее».

По данным платформы строим.дом.рф, средняя площадь возводимых таким образом домов составляет 110 квадратных метров, а средний срок строительства не превышает 7 месяцев. Российские семьи все чаще отдают предпочтение практичным одноэтажным домам высокой степени заводской готовности и домокомплектам.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Такой подход дает заказчику возможность быстро получить готовое качественное жилье, а подрядчик своевременно получает средства со счета эскроу, что позволяет ему погашать банковские кредиты на финансирование строительства без переплат по процентам.

Средняя стоимость возведения так называемого «теплого контура» частного дома, согласно раскрытым данным подрядных организаций на платформе строим.дом.рф, составляет 7 млн рублей. Напомним, что с 1 марта 2025 года использование механизма эскроу стало обязательным для строительства частных домов по программам с государственной поддержкой в рамках реформы рынка ИЖС.

Анастасия Фартыгина