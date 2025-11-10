В Казани за 10 месяцев травматизм на производстве снизился на 14%

В городе произошло 26 несчастных случаев на производстве, включая 6 со смертельным исходом и 2 групповых инцидента

Фото: Мария Зверева

За первые 10 месяцев 2025 года в Казани зафиксировали снижение производственного травматизма на 14% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Несмотря на это, в городе произошло 26 несчастных случаев на производстве, включая 6 со смертельным исходом и 2 групповых инцидента. Об этом сообщили в мэрии города.

Наибольшее количество происшествий зарегистрировали в сферах промышленности, торговли и услуг (по 8 случаев в каждой), строительства (5 случаев) и транспорта (5 случаев).

Основной причиной травм стало падение с высоты — 14 случаев, из которых 5 закончились гибелью работников. Специалисты связывают это с отсутствием ограждений, пренебрежением средствами индивидуальной защиты и ненадежностью строительных лесов и платформ.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

В рамках проверок Координационного совета по охране труда были выявлены как положительные практики, так и грубые нарушения. Например, компания «Унистрой» внедрила систему распознавания лиц для контроля доступа на стройплощадки, а на объекте ЖК «Мой ритм» исключен допуск иностранных рабочих с просроченными документами благодаря интеграции с базами данных миграционной службы.

В то же время на ряде объектов обнаружены серьезные нарушения: на стройплощадке ЖК «Сиберова» отсутствовала схема движения транспорта и пешеходов, котлованы были выполнены с нарушениями технологии. На объекте по ул. Хасана Туфана выявлены необорудованные распределительные щиты и оголенные провода, а на площадке ЖК «Статный» газовые баллоны хранились без защитных ограждений.

На промышленных предприятиях также зафиксированы риски: на «Техвенте» использовались изношенные стропы, а на «Сталепромышленной компании» газовые баллоны размещались рядом с емкостями горюче-смазочных материалов.



Анастасия Фартыгина