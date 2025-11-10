«Ак Барс» сыграет в Нижнекамске с «Нефтехимиком» в «татарстанском дерби»

Встреча начнется в 19.30 по московскому времени

Фото: Динар Фатыхов

Сегодня «Ак Барс» сыграет в Нижнекамске с «Нефтехимиком» в матче Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). «Татарстанское дерби» начнется в 19.30 по московскому времени.

«Ак Барс» после трех поражений подряд остался на втором месте Восточной конференции с 32 очками. «Нефтехимик» с 29 баллами идет на пятой позиции турнирной таблицы Востока.

Это второе «татарстанское дерби» в текущем сезоне: 17 сентября «Ак Барс» проиграл в Казани со счетом 1:2. Всего казанцы одержали 50 побед (4 — в овертайме и 2 — по буллитам) в 74 очных поединках в КХЛ.

Матч из Нижнекамска в прямом эфире покажут телеканалы ТНВ и «ТНВ Планета» в 19.30 по московскому времени.

Игра станет заключительной для «Ак Барса» в текущей выездной серии. Ранее казанцы проиграли в Минске местному «Динамо» (3:4) и в Ярославле чемпиону лиги «Локомотиву» (1:3).

Зульфат Шафигуллин