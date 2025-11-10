Татарстан занял 24-е место в рейтинге регионов по уровню и распределению зарплат

Типичный диапазон месячных зарплат в Татарстане составляет от 47 до 102 тыс. рублей

Татарстан занял 24-е место в рейтинге российских регионов по уровню и распределению заработных плат за восемь месяцев этого года. Об этом свидетельствует исследование РИА «Новости».

Согласно данным, типичный диапазон месячных зарплат в Татарстане составляет от 47 до 102 тыс. рублей.

Исследование также показало внутреннее распределение доходов в республике:

доля работающих, получающих зарплату выше 200 тыс. рублей в месяц, составила 4,7%;

доля работников с зарплатой ниже 45 тыс. рублей в месяц составила 23,6%.

В целом по стране в период с сентября 2024 года по август 2025 года только 7,5% работников получали зарплату более 200 тыс. рублей.

В лидирующей группе регионов традиционно оказались северные и дальневосточные территории, а также столицы. Первое место занимает Чукотский автономный округ (36,5% высокооплачиваемых работников), второе — Москва (26%), а третье — Ямало-Ненецкий автономный округ (24,7%). Замыкают рейтинг республики Северного Кавказа.

Напомним, что в Госдуму внесли законопроект, который обяжет работодателей проводить индексацию зарплаты не реже одного раза в год и на уровне не ниже фактического уровня инфляции.



