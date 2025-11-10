В России предложили обязать работодателей индексировать зарплату не реже раза в год

Инициатива позволит защитить права работников в условиях инфляционных процессов

Фото: Анастасия Фартыгина

В Госдуму внесли законопроект, который обяжет работодателей проводить индексацию зарплаты не реже одного раза в год и на уровне не ниже фактического уровня инфляции. Инициатива принадлежит главе комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярославу Нилову, сообщает РИА «Новости».

Законопроект предлагает внести соответствующие дополнения в статью 134 Трудового кодекса России.

В пояснительной записке отмечается, что хотя действующее законодательство обязывает коммерческих работодателей индексировать зарплату для сохранения ее покупательной способности, сроки и периодичность этой процедуры законодательно не установлены, что создает правовую неопределенность.

По мнению парламентария, закрепление условия об индексации не реже одного раза в год позволит защитить права работников в условиях инфляционных процессов и исключит произвольность процесса индексации со стороны работодателей.

Анастасия Фартыгина