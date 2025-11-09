Бойкова и Козловский выиграли на этапе в Казани, Мишина и Галлямов — вторые
Казанский этап Гран-при России по фигурному катанию завершен
Александра Бойкова и Дмитрий Козловский победили в парном катании на третьем этапе Гран-при России по фигурному катанию. Соревнования фигуристов в Казани официально завершены.
Первое место в парном катании заняла пара Бойкова/Козловский. Победители набрали 215,34 балла. Вторыми стали Анастасия Мишина и Александр Галлямов, получившие 201,22 балла.
После короткой программы Бойкова и Козловский шли вторыми, отставая от лидера на три балла.
Третье место заняли Юлия Артемьева и Алексей Брюханов, опередившие дуэт казанской фигуристки Елизаветы Осокиной с Артемом Грицаенко.
Ранее победителями этапа Гран-при России в Казани стали Дина Хуснутдинова у женщин и Владислав Дикиджи в соревновании мужчин.
