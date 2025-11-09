Новости спорта

21:02 МСК Все новости
Новости раздела
Спорт

Бойкова и Козловский выиграли на этапе в Казани, Мишина и Галлямов — вторые

18:19, 09.11.2025

Казанский этап Гран-при России по фигурному катанию завершен

Бойкова и Козловский выиграли на этапе в Казани, Мишина и Галлямов — вторые
Фото: взято с сайта fsrussia.ru

Александра Бойкова и Дмитрий Козловский победили в парном катании на третьем этапе Гран-при России по фигурному катанию. Соревнования фигуристов в Казани официально завершены.

Первое место в парном катании заняла пара Бойкова/Козловский. Победители набрали 215,34 балла. Вторыми стали Анастасия Мишина и Александр Галлямов, получившие 201,22 балла.

После короткой программы Бойкова и Козловский шли вторыми, отставая от лидера на три балла.

Реальное время / realnoevremya.ru

Третье место заняли Юлия Артемьева и Алексей Брюханов, опередившие дуэт казанской фигуристки Елизаветы Осокиной с Артемом Грицаенко.

Ранее победителями этапа Гран-при России в Казани стали Дина Хуснутдинова у женщин и Владислав Дикиджи в соревновании мужчин.

Зульфат Шафигуллин

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

СпортФигурное катание Татарстан

Новости партнеров

Читайте также