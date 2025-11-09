На Солнце произошла мощнейшая вспышка, направленная прямо на Землю

На Солнце зафиксирован сильный взрыв, который направлен непосредственно в сторону Земли. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.



— На Солнце происходит сильный взрыв на линии Солнце — Земля. Максимум пока не известен, — говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале лаборатории.

Согласно данным, представленным на сайте лаборатории, мощность вспышки уже превысила класс X, который обозначает крайне сильные солнечные события, и продолжает нарастать. Вспышки класса X могут вызвать серьезные нарушения радиосвязи, сбои в работе спутников и навигационных систем, а также привести к сильным геомагнитным бурям на Земле.

Рената Валеева