В Татарстане за сутки произошло 9 пожаров
Помимо этого, пожарные подразделения 7 раз выезжали по ложным вызовам
Подразделения Государственной противопожарной службы Республики Татарстан за прошедшие сутки, 8 ноября, зарегистрировали девять пожаров. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Из общего числа пожаров пять произошли в жилом секторе. Причины возгораний в настоящее время устанавливаются.
Помимо этого, пожарные подразделения семь раз выезжали по ложным вызовам и пять раз привлекались к взаимодействию с другими службами. Также спасатели пять раз выезжали на ликвидацию последствий дорожно-транспортных происшествий.
На водных объектах республики за прошедшие сутки происшествий зафиксировано не было.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».