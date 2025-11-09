В Татарстане за сутки произошло 9 пожаров

Помимо этого, пожарные подразделения 7 раз выезжали по ложным вызовам

Фото: Динар Фатыхов

Подразделения Государственной противопожарной службы Республики Татарстан за прошедшие сутки, 8 ноября, зарегистрировали девять пожаров. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Из общего числа пожаров пять произошли в жилом секторе. Причины возгораний в настоящее время устанавливаются.

Помимо этого, пожарные подразделения семь раз выезжали по ложным вызовам и пять раз привлекались к взаимодействию с другими службами. Также спасатели пять раз выезжали на ликвидацию последствий дорожно-транспортных происшествий.

На водных объектах республики за прошедшие сутки происшествий зафиксировано не было.

Рената Валеева