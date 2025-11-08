В Казани временно ограничат движение по улице Хади Такташа

Она будет перекрыта 10 ноября из-за проведения международной конференции

Фото: Динар Фатыхов

10 ноября в Казани временно перекроют движение и закроют парковку транспорта по ул. Хади Такташа. Такие меры будут приняты в связи с Международной конференции по водным видам спорта, сообщили в пресс-службе мэрии города.

Ограничение движения по дороге будут действовать с 06:00 до 22:00. Меры коснутся также парковки на участке от ул.Нурсултана Назарбаева до ул.Туфана Миннуллина (левая полоса при движении от ул. Нурсултана Назарбаева).

Напомним, на проспекте Ямашева, в районе дома №1 с 11 ноября по 17 августа 2026 года будет закрыт тротуар. Ограничения связаны с проведением капитального ремонта здания.

Галия Гарифуллина