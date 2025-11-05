Одну полосу улицы Авангардной закрывают почти на 4 месяца

Казанский комитет по транспорту предупредил горожан об ограничениях движения на улицах города

Фото: Реальное время

Комитет по транспорту Казани сообщил о временных ограничениях движения на нескольких городских магистралях. Соответствующее сообщение появилось в телеграм-канале комитета.

На проспекте Ямашева, в районе дома №1, на полгода, с 11 ноября по 17 августа 2026 года, будет закрыт тротуар. Ограничения связаны с проведением капитального ремонта здания.

На улице Химической вводится временное ограничение движения на участке от здания №101 к1008Б до №2 в связи со строительством нового водопровода. Период действия ограничений — с 4 ноября по 31 декабря текущего года.

На улице Авангардной и прилегающей территории улицы Владимира Кулагина вводятся ограничения на 4 месяца, с 10 ноября по 28 февраля 2026 года. Ограничения затронут район домов №143, 145, 149, 151, 155, 157, 161, 163, 165, 167, 167а на Авангардной, а также участок у дома №2 на улице Владимира Кулагина. Причина — перекладка водопроводных коммуникаций.

Напомним, что станцию казанского метро «Дубравная» закрыли на три недели. Подробнее о том, почему казанский «Метроэлектротранс» недосчитается более 10 млн рублей, — в материале «Реального времени».

Наталья Жирнова