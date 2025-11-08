Над соседней с Татарстаном Башкирией сбили беспилотник

Он был уничтожен сегодня в период с 09:00 до 12:00

Сегодня в период с 09:00 до 12:00 над соседней с Татарстаном Башкирией сбили беспилотник. Об этом сообщили в Минобороны России.

Всего в этот временной промежуток российские ПВО уничтожили восемь БПЛА. Помимо Башкирии, они были сбиты над территориями Новгородской, Курской, Белгородской, Брянской, Смоленской областей и Московского региона.



Напомним, в субботу в Татарстане вводили режим беспилотной опасности. Он действовал с 09:12 до 11:40.

Галия Гарифуллина