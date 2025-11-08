В мессенджер MAX в Татарстане перевели чаты 40% многоквартирных домов

Об этом сообщили на совещании в Доме Правительства республики

Фото: Динар Фатыхов

В мессенджер MAX в Татарстане перевели чаты 7,2 тыс. многоквартирных домов — это 40% об общего количества. Об этом сообщили на совещании в Доме Правительства республики.

Программные мероприятия по капитальному ремонту многоквартирных домов в регионе выполнены на 97%. Такую цифру озвучил министр строительства, архитектуры и ЖКХ Татарстана Марат Айзатуллин. На сегодня закончены 30 программ капремонта социально-культурных объектов из 34. В работе остаются программы, которые включают в себя ремонт стационаров, учреждений культуры, а также детских оздоровительных лагерей.

Напомним, в Татарстане 11 районов полностью перевели свои домовые чаты в мессенджер MAX. В их числе — Тюлячинский, Алексеевский, Алькеевский, Апастовский, Атнинский, Высокогорский, Кайбицкий, Муслюмовский, Рыбно-Слободской, Сармановский и Черемшанский. Завершить перевод домовых чатов в мессенджер поручено до декабря этого года.

Галия Гарифуллина