11 районов Татарстана успешно перевели домовые чаты в мессенджер MAX
В числе этих районов — Тюлячинский, Алексеевский, Алькеевский, Апастовский, Атнинский, Высокогорский, Кайбицкий
В Татарстане 11 районов полностью перевели свои домовые чаты в мессенджер MAX. В числе этих районов — Тюлячинский, Алексеевский, Алькеевский, Апастовский, Атнинский, Высокогорский, Кайбицкий, Муслюмовский, Рыбно-Слободской, Сармановский и Черемшанский.
Переход стал возможен благодаря распоряжению правительства России, целью которого является создание единой цифровой платформы для общения жителей и решения коммунальных вопросов.
Переход на MAX позволит значительно упростить взаимодействие между жителями и управляющими компаниями, а также повысить уровень информированности граждан о важных событиях и изменениях в их районах.
Важно отметить, что завершить перевод домовых чатов в мессенджер необходимо до декабря 2025 года. Это решение направлено на модернизацию системы управления жилым фондом и улучшение качества жизни населения.
Жители Татарстана уже отмечают удобство использования MAX для получения актуальной информации и общения с соседями. Ожидается, что в ближайшие годы процесс цифровизации охватит все районы республики.
