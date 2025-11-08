В Татарстане выделили финансирование на третью очередь промпарка «Нижнекамск»

Власти района планируют создать около 500 рабочих мест и до 15 новых предприятий

Фото: Артем Дергунов

В Татарстане выделили финансирование на начало проектирования третьей очереди промышленного парка «Нижнекамск». Такое решение принял раис республики Рустам Минниханов, сообщил глава Нижнекамского района Радмир Беляев в своем телеграм-канале. Сумма финансирования в публикации не уточняется.



В перспективе планируется построить инженерные сети, привлечь инвесторов, создать около 500 рабочих мест и до 15 новых предприятий, добавил Беляев.

— Первая и вторая очереди промпарка сегодня полностью заполнены, что говорит о высоком интересе бизнеса и большом потенциале развития малого и среднего предпринимательства. Так что набор резидентов на третью очередь промпарка «Нижнекамск» стартовал. Заявки принимаются в Центре предпринимательства, — говорится в сообщении.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Кроме того, дополнительное финансирование в размере 64 млн рублей направили на благоустройство Центра креативных индустрий «База». «В скором времени территория вокруг него приобретет новый современный облик», — пообещал глава района.

Напомним, заполняемость промпарков Татарстана, по данным Министерства экономики РТ, по итогам первого полугодия 2025 года составила 81,7%. В республике действует около сотни индустриальных площадок, которые насчитывают свыше 1,7 тысячи предприятий и свыше 70 тысяч рабочих мест.

Галия Гарифуллина