Казань вошла в топ-10 направлений путешествий по России на ноябрьские праздники

Также в рейтинг включили Москву, Санкт-Петербург, Сочи и Нижний Новгород

Фото: Артем Дергунов

Казань вошла в топ-10 направлений по России на ноябрьские праздники. Об этом сообщил ТАСС директор Ассоциации туристических агрегаторов (АТАГ) Александр Брагин со ссылкой на данные сервиса «Островок».

Наиболее популярными отечественными направлениями в ноябре стали Москва, Санкт-Петербург, Казань, Сочи, Нижний Новгород, Краснодар, Ярославль, Екатеринбург, Калининград и Тула.

Олег Тихонов / realnoevremya.ru

— В целом по осенним поездкам заметно, что туристы стали чаще отправляться в короткие путешествия по стране в межсезонье. В основном это способ немного перезагрузиться и получить новые впечатления между основными отпусками, но есть и такие туристы, которые по каким-то причинам не смогли отдохнуть летом. Приятный бонус осеннего туризма — снижение цен в диапазоне 10—20%, по сравнению с высоким сезоном, — объяснил Брагин.

Что касается поездок за границу, больше всего вырос интерес к ОАЭ и Италии (+80% год к году). Россияне стали также чаще летать в Турцию и Китай (+65%). Вырос спрос и на страны ближнего зарубежья: Казахстан (+57%), Абхазию и Белоруссию (+45%), Армению и Грузию (+37%), Узбекистан (+34%).

Напомним, в октябре Татарстан вошел в топ-5 популярных направлений для путешествий по России. Республика заняла четвертое место по бронированию номеров в отелях и посуточной аренде квартир.

Галия Гарифуллина