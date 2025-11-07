Татарстан вошел в топ-5 популярных направлений для путешествий по России в октябре

В целом по России в октябре лидерами по бронированию отелей и квартир стали Московская, Ленинградская области и Краснодарский край

Фото: Реальное время

По данным сервиса «Авито Путешествия», Татарстан в октябре 2025 года вошел в число лидеров по спросу среди российских туристов, заняв четвертое место по бронированиям номеров в отелях и четвертое место по аренде посуточных квартир.

Ключевые результаты по Татарстану:

Отели: 4-е место в России по количеству бронирований (доля 4%). Средняя стоимость ночи составила 4,5 тысячи рублей.

Посуточные квартиры: 4-е место по бронированиям (доля 5%). Спрос на аренду квартир в регионе продемонстрировал один из самых высоких темпов роста в стране — +33%, по сравнению с октябрем 2024 года. Средняя стоимость суток аренды достигла 4 тысячи рублей.

Загородная недвижимость: Татарстан также представлен в топ-15 по этому направлению, с ростом спроса на 39% и ростом предложения на 41%.

В целом по России в октябре лидерами по бронированию отелей и квартир стали Московская, Ленинградская области и Краснодарский край. Наблюдается значительный рост популярности загородного отдыха: спрос на посуточную аренду домов вырос на 43% в годовом сопоставлении.

Напомним, что Казань заняла пятое место среди российских городов по количеству бронирований отелей на сентябрь с показателем в 3,9%.



Анастасия Фартыгина