Казань вошла в топ-5 городов России по бронированию отелей на сентябрь

В Казани интерес к отелям вырос на 15%

Фото: Динар Фатыхов

Казань заняла пятое место среди российских городов по количеству бронирований отелей на сентябрь с показателем в 3,9%. Об этом стало известно из исследования сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip, пишет ТАСС.

На первом месте по спросу находится Москва с 16,5%, хотя за год доля бронирований в столице снизилась на 15%. Следом идет Санкт-Петербург с 15,6%, а третью позицию занимает Адлер с 6,4%.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

Туристы также проявляют интерес к Ростову-на-Дону, где бронирования увеличились на 17%. В Казани интерес к отелям вырос на 15%.

Хотя в Сочи наблюдается снижение на 26%, в целом рост интереса к проживанию за границей также заметен, особенно к Парижу и Риму, где количество бронирований возросло на 35%.

Напомним, что в 2026 году планируется запуск комбинированных туристических маршрутов из Белоруссии, охватывающих Казань и Уфу. Туристы смогут прилетать в один город, а вылетать из другого, что позволит им максимально эффективно использовать время для знакомства с двумя интересными регионами России.



Анастасия Фартыгина