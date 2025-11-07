Трамп заявил о «хороших шансах» на встречу с Путиным в Будапеште

Это заявление было сделано во время встречи с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном в Белом доме

Президент США Дональд Трамп объявил об «очень хороших шансах» на проведение встречи с президентом России Владимиром Путиным в Будапеште. Это заявление было сделано во время встречи с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном в Белом доме.

— Всегда есть шанс. Очень хороший шанс, — отметил Трамп, отвечая на вопросы журналистов. Он подчеркнул важность диалога между двумя странами, несмотря на существующие разногласия.

Кроме того, Трамп охарактеризовал Орбана как «великого лидера». Однако президент США не ответил на вопрос о возможности исключения для Венгрии из режима американских санкций, чтобы страна могла продолжать закупать российский природный газ.

Напомним, что Трамп объявил об отмене запланированной встречи с российским коллегой Владимиром Путиным в Будапеште. По его словам, это решение связано с тем, что стороны не смогли бы достичь нужных целей.

Анастасия Фартыгина