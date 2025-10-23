Дональд Трамп заявил об отмене встречи с Владимиром Путиным в Будапеште

По его словам, это решение связано с тем, что стороны не смогли бы достичь нужных целей

Фото: скриншот видео kremlin.ru

Президент США Дональд Трамп объявил об отмене запланированной встречи с российским коллегой Владимиром Путиным в Будапеште. По его словам, это решение связано с тем, что стороны не смогли бы достичь нужных целей.

— Сложилось впечатление, что мы не достигнем нужной цели, но мы встретимся в будущем, — заявил Трамп.

На прошлой неделе Владимир Путин провел телефонный разговор с Дональдом Трампом, в ходе которого обсуждалась ситуация вокруг Украины. По итогам беседы глава Белого дома сообщил о планах встретиться с российским президентом в столице Венгрии. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков тогда отметил, что организовать саммит будет непросто, но у российской стороны «рабочее настроение».

Однако накануне чиновник из администрации Трампа сообщил, что американский лидер в ближайшее время не планирует встречаться с Путиным. Сам президент США, комментируя эти сообщения, заявил, что решение о саммите еще не принято, пообещав дать более точную информацию в течение двух дней.

Перед этим глава МИД Венгрии Петер Сийярто после переговоров с госсекретарем США Марко Рубио заявлял, что США не отказываются от саммита с Россией в Будапеште и вопрос заключается лишь в сроках проведения переговоров.

Ранее Трамп заявлял о намерении провести трехстороннюю встречу с Россией и Украиной 22 августа. Владимир Путин заявлял, что в целом не против встречи с Зеленским при «определенных условиях», однако подчеркнул, что «до создания таких условий пока далеко».



Рената Валеева