Число погибших при тайфуне «Калмаэги» на Филиппинах выросло до 188 человек

135 человек числятся пропавшими без вести, а 96 получили различные травмы

Фото: Динар Фатыхов

Число погибших в результате мощного тайфуна «Калмаэги», обрушившегося на Филиппины, увеличилось до 188 человек. Об этом в пятницу сообщили в управлении гражданской обороны республики, пишет РИА «Новости».

Ранее поступали данные о по меньшей мере 140 погибших. По информации ведомства, большинство жертв было найдено в провинции Себу.

Кроме того, 135 человек числятся пропавшими без вести, а 96 получили различные травмы. В управлении гражданской обороны подчеркнули, что число жертв может продолжить расти по мере поступления новой информации и проведения поисково-спасательных работ.

Ранее посольство России на Филиппинах рекомендовало российским гражданам избегать выхода на улицу и поездок в зоны, подверженные наводнениям и оползням, в связи с неблагоприятными погодными условиями.

Анастасия Фартыгина