Традиционные сельскохозяйственные ярмарки стартуют в Казани 8 ноября

Торговые площадки будут работать с раннего утра, с 06:00, до 13:00 во всех крупных районах города

Фото: Динар Фатыхов

В субботу, 8 ноября, в столице Татарстана начнутся традиционные сельскохозяйственные ярмарки, которые предложат горожанам широкий ассортимент продуктов по ценам в среднем на 15% ниже розничных.

Торговые площадки будут работать с раннего утра, с 06:00, до 13:00 в Авиастроительном, Вахитовском, Кировском, Ново-Савиновском, Приволжском и Советском районах города.

Кроме того, для жителей поселка Осиново ярмарка пройдет у торгового центра по адресу: ул. Садовая, 9. Жители поселка Северного смогут приобрести свежие продукты в воскресенье, 9 ноября, на пересечении улиц Беломорской и Гудованцева.

Напомним, что в Татарстане функционируют сезонные сельскохозяйственные ярмарки, привлекающие большое количество покупателей. Жители республики приобретают свежие овощи, мясо и молочные продукты, а татарстанские фермеры заработали более 690 млн рублей.

Анастасия Фартыгина