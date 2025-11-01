Новости бизнеса

4,5 тыс. тонн овощей: более 690 млн рублей заработали татарстанские фермеры

19:28, 01.11.2025

Первый замминистра сельского хозяйства Татарстана Ленар Гарипов лично посетил одну из ярмарок

Фото: взято из телеграм-канала Минсельхоза РТ

Сейчас в Татарстане функционируют сезонные сельскохозяйственные ярмарки, привлекающие большое количество покупателей. Жители республики приобретают свежие овощи, мясо и молочные продукты, а татарстанские фермеры заработали более 690 млн рублей.

Первый замминистра сельского хозяйства Татарстана Ленар Гарипов лично посетил одну из ярмарок, расположенную на пересечении улиц Тинчурина и Татарстан. Он ознакомился с организацией торговли и пообщался как с продавцами, так и с покупателями.

взято из телеграм-канала Минсельхоза РТ

За семь недель работы сезонных ярмарок товарооборот достиг значительного показателя — 692,5 млн рублей. За этот период реализовано:

  • более 4,5 тысячи тонн различных овощей, среди которых 2,9 тысячи тонн картофеля;
  • около 140 тонн разливного молока;
  • свыше 448 тонн сахара;
  • почти миллион куриных яиц;
  • более 500 тонн мяса, включая 297,9 тонны говядины.

Ранее в Агрызском районе Татарстана ввели карантин по бешенству животных. В неблагополучном пункте временно отменены все мероприятия, связанные с массовым скоплением животных, включая ярмарки и выставки.

Наталья Жирнова

