4,5 тыс. тонн овощей: более 690 млн рублей заработали татарстанские фермеры
Первый замминистра сельского хозяйства Татарстана Ленар Гарипов лично посетил одну из ярмарок
Сейчас в Татарстане функционируют сезонные сельскохозяйственные ярмарки, привлекающие большое количество покупателей. Жители республики приобретают свежие овощи, мясо и молочные продукты, а татарстанские фермеры заработали более 690 млн рублей.
Первый замминистра сельского хозяйства Татарстана Ленар Гарипов лично посетил одну из ярмарок, расположенную на пересечении улиц Тинчурина и Татарстан. Он ознакомился с организацией торговли и пообщался как с продавцами, так и с покупателями.
За семь недель работы сезонных ярмарок товарооборот достиг значительного показателя — 692,5 млн рублей. За этот период реализовано:
- более 4,5 тысячи тонн различных овощей, среди которых 2,9 тысячи тонн картофеля;
- около 140 тонн разливного молока;
- свыше 448 тонн сахара;
- почти миллион куриных яиц;
- более 500 тонн мяса, включая 297,9 тонны говядины.
Ранее в Агрызском районе Татарстана ввели карантин по бешенству животных. В неблагополучном пункте временно отменены все мероприятия, связанные с массовым скоплением животных, включая ярмарки и выставки.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».