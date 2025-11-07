Центробанк опубликовал официальный курс валют на субботу, 8 ноября
Почти все основные денежные единицы подешевели относительно рубля
Центробанк опубликовал официальный курс валют на субботу, 8 ноября. Почти все основные денежные единицы подешевели относительно рубля.
Доллар опустился на 0,15 рубля, юань — на 0,01 рубля, а евро подорожал на 0,07 рубля.
Стоимость валют выглядит следующим образом:
- доллар — 81,23 рубля;
- евро — 93,54 рубля;
- юань — 11,36 рубля.
