Центробанк опубликовал официальный курс валют на субботу, 8 ноября

18:36, 07.11.2025

Почти все основные денежные единицы подешевели относительно рубля

Фото: Реальное время

Центробанк опубликовал официальный курс валют на субботу, 8 ноября. Почти все основные денежные единицы подешевели относительно рубля.

Доллар опустился на 0,15 рубля, юань — на 0,01 рубля, а евро подорожал на 0,07 рубля.

Стоимость валют выглядит следующим образом:

  • доллар — 81,23 рубля;
  • евро — 93,54 рубля;
  • юань — 11,36 рубля.
Анастасия Фартыгина

