Самозанятые Татарстана смогут бесплатно представить продукцию в ТЦ Казани

На сегодняшний день в республике насчитывается свыше 433 тыс. самозанятых граждан

Фото: Максим Платонов

Самозанятые граждане Татарстана получили возможность бесплатно представить свою продукцию в крупном торговом центре Казани — ТЦ МЕГА. Прием заявок на участие в серии ноябрьских ярмарок уже открыт, сообщили в Минэкономики республики.

Инициатива реализуется в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» при поддержке Минэкономики региона и его подведомственных институтов развития бизнеса.

Серия ярмарок в ТЦ МЕГА пройдет с 10 ноября по 3 декабря. К участию приглашаются самозанятые, осуществляющие свою деятельность на территории Татарстана. Подать заявку можно на цифровой платформе МСП.рф.

На сегодняшний день в республике насчитывается свыше 433 тысяч самозанятых граждан. На базе регионального центра «Мой бизнес» работает Единый контактный центр, где каждый предприниматель может получить не только консультацию на старте, но и помощь в выборе оптимальной правовой формы для дальнейшего роста и масштабирования своего дела.

Напомним, что в ходе совещания с финансовыми, казначейскими и налоговыми органами Татарстана Рустам Минниханов, раис республики, отметил значительный рост числа самозанятых в регионе, однако выразил обеспокоенность по поводу наличия мошеннических схем среди них. Подробнее — в материале «Реального времени».

Анастасия Фартыгина