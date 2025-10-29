В Казани на масштабное обновление ДК химиков выделят 554 млн рублей

На капремонт и модернизацию Дворца культуры химиков в Казани будет выделено 554 млн рублей из бюджета Татарстана. Соответствующий тендер опубликовали на портале госзакупок. Работы по преображению знакового культурного центра должны быть завершены до 1 декабря 2026 года.

Проект предусматривает комплексное обновление здания: будут отремонтированы фасад и кровля, заменены полы, обновлена отделка стен и потолков. Также в здании установят новые двери, окна и витражи.

Запланирована полная модернизация инженерных систем, включая водопровод, канализацию, вентиляцию, кондиционирование, отопление, наружное освещение и электроснабжение. Прилегающая территория также будет благоустроена: появятся новые скамейки, уличное кафе и велопарковка.

В рамках реновации ДК химиков получит обновленный вестибюль и зрительный зал на 564 места. Появится уютная кофейня с витражным остеклением и выходом во внутренний дворик, а также новое семейное кафе со стороны парка «Сосновая роща».

На базе Дворца культуры будут созданы современные пространства для творчества и развития: арт-резиденция, художественная и гончарная мастерские с оборудованием для работы с пластиком, тканью и создания предметов декора. Предусмотрены новые гримерки, переговорные помещения, кухня и рабочие кабинеты.



Анастасия Фартыгина