Цены на новые авто в Татарстане выросли на 1%, но китайские и отечественные модели подешевели

При этом, несмотря на общий рост, ряд моделей китайских и отечественных марок стали заметно дешевле

Фото: Максим Платонов

Средняя стоимость нового автомобиля в Татарстане в октябре 2025 года увеличилась на 1%, достигнув отметки в 2,9 млн рублей. Такие данные приводят эксперты сервиса «Авто.ру Оценка», проанализировавшие объявления о продаже на платформе. При этом, несмотря на общий рост, ряд моделей китайских и отечественных марок стали заметно дешевле.



Наиболее существенное удешевление в октябре продемонстрировал китайский кроссовер Chery Tiggo 7 Pro Max. Его средняя стоимость снизилась на 5,7%, составив 2,86 млн рублей. Также стали доступнее модели: GAC GS3, подешевевший на 5%, до 2,6 млн рублей, и Solaris HC, цена которого уменьшилась на 2,2% и составила 2,79 млн рублей.

Реальное время / realnoevremya.ru

После сентябрьского подорожания практически по всем сегментам рынка новых автомобилей, в октябре наблюдается стабилизация. Средняя стоимость машин от официально представленных в России китайских брендов снизилась на 17 тыс. рублей, по сравнению с сентябрем, составив 3,57 млн рублей.

В то же время, средняя цена отечественных автомобилей продолжила свой рост. В октябре она превысила отметку 1,7 млн рублей, увеличившись на 3% по сравнению с сентябрем. Эксперты связывают эту тенденцию с увеличением количества объявлений о продаже автомобилей новой марки Tenet, которых стало в полтора раза больше, чем месяцем ранее. Ожидается, что эта тенденция сохранится до конца текущего года.

Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ) скорректировала прогноз по продажам новых автомобилей в России на 2025 год. Согласно обновленным оценкам, объем реализованных машин может превысить отметку в 1,28 млн штук.

Рената Валеева