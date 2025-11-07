Правительство России выделит 6,3 млрд рублей на льготное кредитование аграриев
Об этом сообщил Михаил Мишустин
Председатель правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение о дополнительном финансировании программы льготного кредитования сельскохозяйственных производителей. Соответствующее сообщение опубликовано на официальном сайте.
На эти цели будет направлено более 6,3 млрд рублей из резервного фонда правительства.
— Рассчитываем, что эти меры повысят устойчивость нашего агробизнеса, позволят и дальше снабжать потребителей качественными российскими продуктами, — отметил Михаил Мишустин.
Согласно актуальным данным, с начала 2025 года общий объем субсидирования в рамках программы льготного кредитования сельхозпроизводителей достиг 36,7 млрд рублей.
