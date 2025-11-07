Татарстан вошел в топ‑3 регионов по реализации федерального проекта «Производительность труда»

На VII Федеральном форуме «Производительность360» были обнародованы итоги рейтинга Минэкономразвития России, согласно которым Татарстан занял третье место среди субъектов страны по реализации федерального проекта «Производительность труда», сообщает Минпромторг республики. Этот проект является частью национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».

Сообщается, что оценка регионов проводилась по комплексу критериев: формирование культуры производительности труда, использование созданной инфраструктуры и мер поддержки, а также эффективность и дисциплина при выполнении задач проекта.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

В настоящее время в федеральном проекте участвуют 339 татарстанских предприятий реального сектора экономики из 37 районов республики. Для 6 тыс. сотрудников этих предприятий организовано обучение основным инструментам бережливого производства. По данным Минэкономразвития России, 63% компаний‑участников уже добились роста производительности труда.

Напомним, что ранее инструменты бережливого производства увеличили производительность четырех компаний Татарстана. Об этом сообщили в Минпромторге республики.

Наталья Жирнова