Новости общества

22:24 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В Швеции больше не действуют медицинские страховки российского образца

20:04, 30.10.2025

В некоторых случаях существующие шенгенские визы могут быть аннулированы

В Швеции больше не действуют медицинские страховки российского образца
Фото: скриншот с сайта Architect Magazine

Ассоциация туроператоров России (АТОР) предупредила, что шведские пограничные службы начали отказывать во въезде туристам, предъявляющим медицинские страховые полисы, выданные российскими страховыми компаниями. Более того, в некоторых случаях существующие шенгенские визы могут быть аннулированы.

Данные меры, как сообщают в АТОР, являются следствием введенных санкций. Туристам настоятельно рекомендуется предпринять следующие шаги:

  • приобрести медстраховку у международных или шведских страховых компаний;
  • уточнять актуальные требования шведских пограничных властей непосредственно перед вылетом.

АТОР призывает всех путешественников внимательно отнестись к данному предупреждению.

Швеция не намерена бойкотировать зимние Паралимпийские игры 2026 года в Милане и Кортина-д'Ампеццо, несмотря на решение Международного паралимпийского комитета (IPC) допустить российских спортсменов с национальной символикой.

Рената Валеева

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

Общество

Новости партнеров

Читайте также