В Швеции больше не действуют медицинские страховки российского образца

В некоторых случаях существующие шенгенские визы могут быть аннулированы

Ассоциация туроператоров России (АТОР) предупредила, что шведские пограничные службы начали отказывать во въезде туристам, предъявляющим медицинские страховые полисы, выданные российскими страховыми компаниями. Более того, в некоторых случаях существующие шенгенские визы могут быть аннулированы.

Данные меры, как сообщают в АТОР, являются следствием введенных санкций. Туристам настоятельно рекомендуется предпринять следующие шаги:

приобрести медстраховку у международных или шведских страховых компаний;

уточнять актуальные требования шведских пограничных властей непосредственно перед вылетом.

АТОР призывает всех путешественников внимательно отнестись к данному предупреждению.

Рената Валеева