Более 55 тыс. казанцев использовали биометрию в метро

Для прохода через турникет достаточно посмотреть в специализированный терминал — система автоматически идентифицирует пассажира и спишет плату за проезд

Фото: Динар Фатыхов

В метрополитене Казани набирает популярность новый способ оплаты проезда — по биометрии. На текущий момент услугой воспользовались около тысячи человек. Об этом сообщила мэрия города.

Отмечается, что только за октябрь число пассажиров, оплативших проезд с помощью биометрии, превысило 52 тысячи.

Для прохода через турникет достаточно посмотреть в специализированный терминал — система автоматически идентифицирует пассажира и спишет плату за проезд. Чтобы начать пользоваться сервисом, необходимо предварительно зарегистрироваться в Единой биометрической системе через приложение «Госуслуги Биометрия».

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Дополнительным стимулом для пассажиров может стать бонус от МУП «Метроэлектротранс»: до конца года пользователи, оплачивающие проезд через Систему быстрых платежей (СБП) по биометрии, получают кешбэк в размере 15 рублей с каждой поездки.

Наталья Жирнова