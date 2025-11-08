Исследование: большинство казанцев не боятся работы

Мужчины оказались более устойчивыми — 69% из них не испытывают никаких рабочих фобий

Фото: Артем Дергунов

Подавляющее большинство горожан не испытывают никаких опасений, связанных с трудовой деятельностью, — 65% работающих казанцев заявили об отсутствии любых страхов. Об этом «Реальному времени» сообщили в SuperJob.

Лишь около 3 из 10 опрошенных испытывают какие-либо опасения. Самым распространенным из них оказался риск увольнения или потери работы, его назвали 10% респондентов. На втором месте — боязнь недооцененности и маленькой зарплаты (6%), а замыкает тройку лидеров опасение закрытия или банкротства предприятия (5%).

По 3% казанцев беспокоятся, что не справятся со своими обязанностями, опасаются невыплаты зарплаты или конфликтов с руководством, а также перспективы остаться на текущем месте работы надолго. Остальные страхи, включая нестабильность, проблемы в коллективе, профессиональное выгорание и другие, набрали по 1% голосов или менее.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Мужчины оказались более устойчивыми: 69% из них не испытывают никаких рабочих фобий, тогда как среди женщин этот показатель составляет 61%.

Горожанок чаще беспокоит недооцененность их труда и маленькая зарплата (8% против 4% мужчин), вероятность не справиться с порученными обязанностями (5% против 1% мужчин), а также перспектива остаться на текущем месте работы надолго (4 против 2% мужчин).

Мужчины, в свою очередь, чуть чаще упоминали риск невыплаты заработка (4% против 1% женщин) и опасения по поводу увеличения рабочей нагрузки (2%, тогда как среди женщин этот страх высказали менее 1%).



В октябре 2025 года самыми востребованными представителями рабочих профессий в Татарстане стали разнорабочие — со средним зарплатным предложением в 100,9 тыс. рублей в месяц.

Рената Валеева