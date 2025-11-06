В октябре в Татарстане чаще всего требовались разнорабочие

В среднем им предлагают 100,9 тыс. рублей в месяц

Фото: Динар Фатыхов

В октябре 2025 года самыми востребованными представителями рабочих профессий в Татарстане стали разнорабочие — со средним зарплатным предложением в 100,9 тыс. рублей в месяц. Об этому «Реальному времени» сообщили в «Авито Работе».

При этом наибольший доход среди рабочих специалистов был предложен монолитчикам, чья средняя зарплата достигала 250 тыс. рублей в месяц. В список высокооплачиваемых профессий также вошли токари со средним предложением 186,2 тыс. рублей в месяц и шиномонтажники, которым предлагали в среднем 169,9 тыс. рублей в месяц.



В сегменте транспорта и логистики наиболее востребованной позицией в октябре оказался курьер, средний предлагаемый доход для которого составил 161,4 тыс. рублей в месяц.

Реальное время / realnoevremya.ru

Лидером по уровню заработной платы в этой категории стали водители тралов со средней предлагаемой оплатой в 241,7 тыс. рублей в месяц. Эксперты отмечают, что фактический доход водителя во многом зависит от графика работы, типа транспорта, количества выполненных рейсов и сложности задач. В топ-3 высокооплачиваемых вакансий в сфере транспорта также вошли водители-дальнобойщики (197,2 тыс. руб./мес.) и водители грузового транспорта (147,6 тыс. руб./мес.).



Аналитики подчеркивают, что представленные данные отражают динамику средних зарплатных предложений в вакансиях и не всегда являются точным показателем фактического уровня оплаты труда. При расчете не учитываются премии, бонусы и другие компенсационные выплаты, которые работодатель может предложить индивидуально на этапе собеседования.



В общероссийском масштабе в октябре в категории рабочих и линейных профессий лидером по динамике роста средних зарплатных предложений стала Липецкая область (+66%, до 153 542 руб./мес.). За ней следуют Кировская область (+63%, 130 097 руб./мес.) и Якутия (+62%, 109 246 руб./мес.).

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В сфере транспорта и логистики наибольший рост зарплатных предложений зафиксирован в Забайкальском крае (+69%, в среднем 170 607 руб./мес.), Курганской области (+69%, 168 950 руб./мес.) и Калмыкии (+66%, 190 673 руб./мес.).

Рената Валеева