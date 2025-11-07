В Татарстане уволили главврача наркодиспансера в связи с утратой доверия

Он обвиняется в хищении крупной суммы денег — не менее 3 млн рублей

Прокуратура Советского района Казани завершила проверку в Набережночелнинском наркологическом диспансере и выявила факты хищения средств. Главный врач учреждения Рамиль Сатдаров в период с 2017 по май 2025 года систематически присваивал деньги организации, находясь в сговоре с неизвестными людьми. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Татарстана.

Сообщается, что Сатдаров необоснованно повышал зарплаты сотрудникам без фактического увеличения объема их работы, причинив ущерб на сумму не менее 3 млн рублей. Кроме того, с декабря 2023 по февраль 2025 года он организовал фиктивный перевод медсестры на новую должность: несмотря на отсутствие исполнения трудовых функций, ей начислили 563 тыс. рублей по поддельным табельным документам, которыми впоследствии распорядился сам главврач.

Михаил Захаров / realnoevremya.ru

Еще одна схема была реализована с мая 2020 по апрель 2025 года: Сатдаров фиктивно трудоустроил ведущего инженера на должность начальника административно‑хозяйственной части на 0,5 ставки. Начисленная зарплата переводилась через брата главврача и в итоге поступала ему. Ущерб от этих действий составил не менее 780 тыс. рублей.

По итогам проверки прокуратура потребовала уволить главного врача в связи с утратой доверия. В результате Рамиль Сатдаров был освобожден от должности приказом руководства диспансера.

Ранее главу ЗАГСа Черемшанского района Татарстана уволили в связи с утратой доверия.

Наталья Жирнова