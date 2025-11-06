Главу ЗАГСа Черемшанского района Татарстана уволили в связи с утратой доверия

Женщина присвоила премии подчиненных на сумму более 1,1 млн рублей

Фото: Артем Дергунов

Начальника отдела ЗАГСа Черемшанского района Татарстана Гульназ Закирову уволили в связи с утратой доверия. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

Закирова скрыла конфликт интересов и присвоила премии подчиненных на общую сумму более 1,1 млн рублей.

Михаил Захаров / realnoevremya.ru

Ее муж взял заем в 1,5 млн рублей у родственника, однако эта сумма не была указана в декларации за 2024 год. Ранее, в 2021 году, супруги также скрыли от декларирования еще один заем на 500 тыс. рублей, полученный от родственника для покупки автомобиля Mazda 6.

Помимо дисциплинарного наказания, суд признал Гульназ Закирову виновной по уголовным статьям о превышении должностных полномочий и мошенничестве. В качестве наказания ей назначено 2,5 года лишения свободы условно. Суд также запретил ей занимать руководящие должности в течение этого срока.

Елизавета Пуншева